В Запорожье из автоматов расстреляли кортеж «смотрящего» по региону

Как сообщили УНИАН в руководстве Главного управления МВД Украины в Запорожской области, инцидент произошел сегодня ночью в Орджоникидзевском районе Запорожья – на повороте ул. Немировича-Данченко на Набережную, между отелем «Шератон» и рестораном «Рыбацкий стан».

«Когда два автомобиля, в которых находился Анисимов с охраной, вынужденно снизили скорость при съезде на Набережную, по одному из них открыли огонь из 2 автоматов. Ни Евгений Анисимов, ни находившиеся во втором автомобиле в результате происшествия не пострадали», - рассказали в милиции.

По словам собеседника агентства, выехав на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в районе места совершения преступления 2 автомата АКМ и 3 пустых автоматных «рожка».

Информацию о стрельбе в районе Набережной УНИАН официально подтвердил прокурор Запорожской области Александр Кирилюк.

«Инцидент имел место. Произошедшее квалифицировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 115 Уголовного кодекса Украины – «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - сообщил Кирилюк.

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Расследование обстоятельств инцидента проводит следственное управление ГУ МВД Украины в Запорожской области под процессуальным контролем прокуратуры Запорожской области.