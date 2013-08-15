В Луганске мужчина обстрелял компанию, которая шумела у него под окнами

В Луганске мужчина обстрелял компанию молодежи, которая вела себя шумно под окнами дома и на замечания жителей не реагировала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, установлено, что молодые люди отдыхали у подъезда одного из жилых домов. Один из жителей сделал им замечание, после чего между сторонами возникла ссора. Мужчина достал пистолет и начал стрелять в сторону молодежи. Выстрелом зацепило одного из ребят, который получил легкие телесные повреждения.

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Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.