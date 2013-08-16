СМИ: Цены на некоторые продукты могут упасть на 10-30%

Эксперты считают, что торговая война с крупнейшим импортером украинской продукции усилит внутреннюю конкуренцию, из-за чего цены на некоторые товары могут упасть на 10–30%, сообщают Вести.

«Цены в любом случае будут падать. Подешевеют шоколад, курятина, говядина, хлеб и мучные изделия, сыры. Общее падение будет на уровне 10%. На таком уровне цены продержатся, пока производители не найдут новые рынки сбыта. Это будут, скорее всего, Латинская Америка, азиатские страны, Турция. После этого цены довольно быстро вернутся на прежний уровень», — прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Так, по мнению аналитика Александра Кошика, больше всего упадут цены на шоколад — на 20–30%, поскольку эта продукция активнее всего экспортируется в Россию. «Вообще, можно ожидать дикого роста конкуренции на украинском кондитерском рынке, потому что все сюда сейчас двинутся и наверняка устроят отчаянный демпинг», — сказал нам топ-менеджер одной из кондитерских компаний.

В то же время, цена на сыр если и упадет, то небыстро и ненамного. «Сыры — продукт со сроком выдержки пять или шесть месяцев, поэтому цены на них могут упасть, только если проблемы с экспортом в Россию будут продолжаться более полугода», — говорит эксперт проекта USAID «Агроинвест» Николай Гриценко.

Также существенно могут подешеветь тепличные помидоры — на 20%, и уже в ближайшую неделю.