В Одессе началась генеральная зачистка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания исполнительного комитета Одесского городского совета заявил 1-й заместитель мэра Одессы Николай Ильченко.

На сегодняшнем заседании исполком утвердил перечень объектов, подлежащих обязательному демонтажу, состоящий из 129 незаконных торговых павильонов, киосков, «будок», установленных с различными нарушениями в разных районах города. Список из еще 780 объектов - готовится.

«Сегодня в список демонтажа внесены 129 незаконных торговых точек. На следующее заседание исполкома мы готовим под снос 780 таких объектов. Таким образом, город будет очищен от несанкционированной торговли. Далее последует разработка возможной дислокации объектов торговли в исторической части города с согласованием указанных объектов в управлении архитектуры. В итоге мы бы хотели видеть в разы меньшее количество торговых объектов и совершено другой эстетический внешний вид, достойный нашего города как туристического центра», - заявил Ильченко.

Как пояснил начальник управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета Олесь Янчук, на объекты, попавшие в список на демонтаж, ранее поступали многочисленные жалобы от одесситов и к ним были претензии со стороны райадминистраций. Кроме того, уличная торговля будет «зачищаться по реконструируемому кварталу «Южный Б», расположенному в Киевском районе».

Как сообщал УНИАН, 4 июля исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение снести в городе 74 некапитальных пункта мелкорозничной торговли.