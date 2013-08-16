Кабмин продлил лицензии операторам лотерей
01:34, 16 августа 2013Общество
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Кабинет министров Украины принял решение об увеличении срока действия лицензий на осуществление деятельности по выпуску и проведению лотерей на один год - с 12 до 13 лет.
Соответствующее постановление №528 от 1 августа 2013 года размещено на сайте правительства.
Как сообщал УНИАН, согласно закону Украины «О государственных лотереях в Украине», организатором государственных лотерей является специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам государственного регулирования лотерейной деятельности в Украине, который проводит конкурс по отбору операторов лотерей.
Юридическое лицо – победитель конкурса обретает статус оператора лотерей сроком на 12 лет с даты получения свидетельства оператора лотерей.
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