Кабмин продлил лицензии операторам лотерей

Соответствующее постановление №528 от 1 августа 2013 года размещено на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, согласно закону Украины «О государственных лотереях в Украине», организатором государственных лотерей является специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам государственного регулирования лотерейной деятельности в Украине, который проводит конкурс по отбору операторов лотерей.

Юридическое лицо – победитель конкурса обретает статус оператора лотерей сроком на 12 лет с даты получения свидетельства оператора лотерей.