«Укрзализныця» будет продавать билеты в Крым по 600 долларов

«Укрзализныця» планирует в направлении Крыма пустить люксовые вагоны со стоимостью билетов 300-600 долларов. Об этом сообщил генеральный директор железнодорожного ведомства Василий ГЛАДКИХ сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «если человек за свой автомобиль, который мы везем из Днепропетровска в Киев, платит 600 грн., то почему бы ему же не предоставить вагон, за который он бы платил 300 долларов».

В.ГЛАДКИХ рассказал, что в России курсирует подобный вагон по маршруту Москва-Санкт-Петербург, «где стоимость билета 400-600 долл., и билеты раскупаются за полгода».

«Поэтому мы попробуем сделать то же, и запустим Киев-Симферополь, где в вагоне будет всего четыре купе, шикарнейшие санузлы, там, где душевая кабина, джакузи поставим», - заявил он.

По словам гендиректора ведомства, это намерение является перспективой. «Мы этим сейчас занимаемся, нормативные документы проводим», - сказал В.ГЛАДКИХ.