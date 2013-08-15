Прокуратура: доказательств против «врадиевских насильников» достаточно

Евгений Стельмах - адвокат жертвы врадиевских насильников Ирины Крашковой - заверяет, что есть доказательства против всех подозреваемых. Об этом он сказал в комментарии “Вестям”.

“Экспертиза нашла биоматериал Дрыжака. На одежде Ирины также нашли следы всех троих подозреваемых», - сказал Стельмах.

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В свою очередь, адвокат Евгения Дрыжака Владимир Клименко уверяет, что его клиент надеется на свое оправдание: «На одежде Полищука и Дрыжака не нашли следов Крашковой, как и на ее одежде - их следов. А вот на ремне Рябиненко обнаружили остатки крови Крашковой, под ее ногтями - его ДНК. Также экспертиза установила, что все подозреваемые и Ирина в тот день были трезвыми», - цитирует издание Клименко.

Однако, в николаевской прокуратуре сообщили, что «доказательств достаточно, чтобы все подозреваемые пошли по статьям, которые им вменяют («Умышленное покушение на убийство)».

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

3 июля Центральный райсуд арестовал Дрыжака до 15 августа.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

14 августа Центральный районный суд города Николаева принял решение продлить содержание под стражей Дрыжака до 27 сентября.