Суд, который рассматривал интимные подробности, продлил арест Дрыжака

Центральный районный суд города Николаева принял решение продлить содержание под стражей подозреваемого в изнасиловании и попытке убийства 29-летней жительницы Врадиевки Ирины Крашковой капитана милиции Евгения Дрыжака до 27 сентября.

Как сообщил УНИАН представитель прокуратуры в Николаевской области, заседание проходило сегодня, 14 августа, в закрытом режиме, поскольку в деле рассматриваются интимные подробности.

Решение вынес судья Сергей Черниенко.

На заседании не присутствовали родители Дрыжака.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

3 июля Центральный райсуд арестовал Дрыжака до 15 августа.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.