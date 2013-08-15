В военные вузы поступили около тысячи желающих

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

"В текущем году на учебу к ВВУЗ и ВУП ВУЗ зачислено около 1 тыс. человек из числа гражданской молодежи, военнослужащих срочной военной службы, военной службы по контракту и лиц офицерского состава. Наиболее популярными среди молодежи остаются специальности летной и морской профессии, высокомобильных десантных войск и разведки", – заметил временно исполняющий обязанности директора Департамента военного образования и науки Владимир Мартынюк.

В целом, по сообщению пресс-службы ведомства, желание учиться в военных учебных заведениях изъявили более 1,5 тыс. выпускников школ, из которых свыше 160 - девушки.

По словам Мартынюка, одним из основных источников комплектования ВВУЗ остаются военные лицеи и лицеи с усиленной военно-физической подготовкой.

По информации ведомства, конкурс кандидатов на учебу, которые прибыли для сдачи вступительных экзаменов в ВВУЗ и ВУП ВУЗ, в среднем составил около 2,2 человека на одно место.

"В число лиц, зачисленных в этом году на учебу в военные вузы входят: более 15% человек из числа сельской молодежи, 26 детей-сирот и дети, лишенные родительского попечения, 21 человек из числа выпускников, награжденных золотой (серебряной) медалью, более 8,6% из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые проходят военную срочную службу и военную службу по контракту", - говорится в сообщении.