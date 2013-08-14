Украинцы за последние месяцы продали валюты на $300 миллионов

Такое мнение высказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

«Часть валюты идет на погашение старых валютных кредитов. Только за июль 2013 года физические лица погасили старых валютных кредитов на сумму $220 млн. Может, не так быстро, как того требует экономика Украины, но идет процесс дедолларизации. В августе тенденция продажи наличной валюты продолжится. Первая половина августа уже показала, что за счет активной распродажи наличной валюты снизились и курсы скупки валюты в обменниках», — говорит Охрименко.

В то же время эксперт уверен, что с 1 сентября, в связи с введением ограничения на наличные расчеты свыше 150 тыс грн население будет продавать доллары еще более интенсивно.

«С 1 сентября 2013 году вступает в силу ограничение на расчеты в наличных деньгах в размере 150 тыс. грн. А это однозначно приведет к тому, что покупка-продажа недвижимости на вторичном рынке будет осуществляться не в долларах, а в гривне. В результате количество валюты на руках будет уменьшаться. Часть людей будет переключаться на накапливание денежных средств в гривне для покупки недвижимости. А часть лиц, продав недвижимость, будет размещать деньги, полученные в гривне, на гривневый депозит», — прогнозирует Охрименко.

Как сообщил Национальный банк, банки в июле текущего года купили у населения валюты на $ 1,695 млрд, продали – на $ 1,662 млрд/ Таким образом чистая продажа валюты населением составила в июле 2013 года $ 32,2 млн.