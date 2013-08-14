УЗ урегулирует тарифы на перевозку зерна - Минагропрод

В частности, специальная межведомственная группа рассмотрит обоснованность цен на внутренние и экспортные перевозки зерна, заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Сейчас по поручению правительства работает межведомственная рабочая группа по вопросам логистических издержек и повышения эффективности экспорта зерна. И на этой неделе будет рассмотрен вопрос урегулирования стоимости тарифов внутренних и экспортных перевозок «Укрзализныци»», - сказал он.

Присяжнюк сообщил, что логистические издержки, связанные с экспортом зерна, составляют в среднем около 550 грн за тонну пшеницы. По кукурузе эта цифра составит около 765 грн за тонну. Поэтому глава МинАП отметил, что, благодаря работе межведомственной рабочей группы, удастся снизить стоимость логистических услуг, в том числе, транспортировки для аграриев.

«Государство и Антимонопольный комитет должны вмешаться, чтобы дать возможность сельхозпроизводителю получить высокие доходы. И сегодня наша задача - удешевить стоимость логистических услуг как минимум на 200-300 грн. Поэтому наша позиция будет жесткой», - подчеркнул министр.