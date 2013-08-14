Украина предлагает России вести мониторинг каждой партии продукции Roshen
Украина предлагает России вести мониторинг каждой партии продукции Roshen, поставляемой на российский рынок, заявляет Присяжнюк.
Украина готова предоставить российской стороне все возможности для жесткого мониторинга каждой партии продукции украинской компании Roshen в случае возобновления поставок на российский рынок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.
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«Наша просьба будет такой, чтобы на следующей неделе рабочая группа из России сделала мониторинг и инспектирование наших предприятий … и параллельно с этим мы готовы разрешить под жестким мониторингом каждой партии экспорт продукции на рынок России», - сказал Присяжнюк.
Ранее министр заявлял, что украинская правительственная делегация планирует в пятницу, 16 августа, провести в Москве переговоры с российскими коллегами по ситуации с поставками продукции Roshen в РФ. По словам Присяжнюка, Украина рассчитывает услышать от представителей России причины запрета импорта продукции Roshen
Как сообщал УНИАН, Россия ввела запрет на импорт продукции Roshen в конце июля из-за выявленного в кондитерских изделиях бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.
31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.
6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.