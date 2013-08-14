Украина предлагает России вести мониторинг каждой партии продукции Roshen

Украина готова предоставить российской стороне все возможности для жесткого мониторинга каждой партии продукции украинской компании Roshen в случае возобновления поставок на российский рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

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«Наша просьба будет такой, чтобы на следующей неделе рабочая группа из России сделала мониторинг и инспектирование наших предприятий … и параллельно с этим мы готовы разрешить под жестким мониторингом каждой партии экспорт продукции на рынок России», - сказал Присяжнюк.

Ранее министр заявлял, что украинская правительственная делегация планирует в пятницу, 16 августа, провести в Москве переговоры с российскими коллегами по ситуации с поставками продукции Roshen в РФ. По словам Присяжнюка, Украина рассчитывает услышать от представителей России причины запрета импорта продукции Roshen

Как сообщал УНИАН, Россия ввела запрет на импорт продукции Roshen в конце июля из-за выявленного в кондитерских изделиях бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.