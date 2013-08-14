Эксперт: правительство может приравнять«Forex-клубы» к азартным играм

В частности, на данном этапе разрабатывается программа мер, направленных на легализацию деятельности так называемых «Forex-клубов». Работа этих структур на данный момент ничем и никем не регламентируется, соответственно, находится вне правового поля. Такое положение дел, в свою очередь, приводит к всевозможным финансовым аферам, чьими жертвами становятся простые украинцы.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов выхода из ситуации. Во-первых, возможное лицензирование деятельности таких клубов в качестве финансовых организаций. Во-вторых, полный запрет на работу «Forex-клубов», зарегистрированных в оффшорных зонах (к ним относится значительная доля представленных в стране подобных организаций).Обсуждаются и другие варианты, в том числе включающие в себя просветительская работа с населением, информационное освещение всей «подноготной» деятельности такого рода клубов и пр, сообщает kp.ua.

Эксперты поддерживают стремление правительства навести порядок в данном сегменте, при этом не исключая действенности более жестких мер, направленных против «Forex-клубов». «Конечно, это хорошо, что на уровне правительства поднимается этот вопрос. Однако, я думаю, что здесь нужны были бы еще более решительные меры. Само по себе лицензирование не решит задачу. Люди купят лицензии и будут продолжать обманывать народ. Теоретически, на законодательном уровне правительство может просто закрыть такой вид деятельности,приравняв его к азартным играм», - считает Александр Савченко, бывший заместитель главы Национального Банка Украины. В то же время эксперт согласен с действенностью такого инструмента, как информационная работа с украинцами. «Необходимо на уровне Кабмина специальными программами повышать финансовую грамотность населения, проводить работу по просветительской деятельности в этом вопросе. А экспертам, популяризирующим их (имеется в виду «Forex-клубы» - прим. ред.),испортить репутацию и запретить рекламу», - подчеркивает Александр Савченко.

Ожидается, что программа НБУ относительно контроля над деятельностью «Forex-клубов» будет озвучена в ближайшее время. В ведомстве отмечают, что закон, запрещающий финансовые пирамиды, будет наполняться новыми нормативными актами, позволяющими оперативно реагировать и пресекать новые схемы финансового мошенничества.