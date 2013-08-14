Дело об акушерской ошибке через три года дошло до суда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, трагический случай произошел в октябре 2010 года в одной из столичных больниц.

Досудебным следствием было установлено, что во время проведения общего осмотра 27-летней роженицы акушер-гинеколог не учла редкую физиологичную особенность пациентки, и вместо назначения операции кесарева сечения приняла решение о проведении родов естественным путем. Вследствие этого младенец получил родильную черепно-мозговую травму, от которой умер через 14 дней.

По данному факту было начато уголовное производство и назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила причинно-следственную связь между действиями медика и смертью младенца.

В дальнейшем врач была извещена о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (неподобающее выполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжелые последствия).

В рамках уголовного производства заявлен гражданский иск на общую сумму более 200 тыс. грн.