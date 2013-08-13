СБУ перехватила партию стероидов на треть миллиона

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, в пакете международного почтового отправления оперативники обнаружили 1,3 тыс. ампул тестостерона пропионата и более 2 тыс. таблеток других анаболических стероидов.

Установлено, что трое местных жителей в течение длительного времени покупали, хранили анаболические стероиды, реализовывали их на территории Украины и контрабандным путем перемещали в другие государства.

В рамках начатого уголовного производства трое злоумышленников были задержаны. Во время санкционированных обысков по месту жительства контрабандистов было обнаружено и изъято более 50 тыс. таблеток и ампул с препаратами, которые содержат ядовитые и сильнодействующие вещества.

Общая стоимость изъятых препаратов на «черном» рынке составляет почти 330 тыс. грн.

Участникам ОПГ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (контрабанда) УКУ.

По решению суда задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.