В отношении детей совершено 6 тысяч уголовных правонарушений

Об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко во время эфира на «Радио-Эра ФМ», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

Он привел данные МВД, согласно которым, по состоянию на 1 июля 2013 года в отношении детей совершено 6149 уголовных правонарушений, в том числе 1031 тяжкое и особо тяжкое. От противоправных деяний пострадали 6531 ребенок, из них 1891 в возрасте до 14 лет.

Кроме того, Уполномоченный сообщил, что за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей к административной ответственности было привлечено более 20 тысяч человек, за совершение насилия в семье по отношению к детям - почти 1,4 тысячи взрослых граждан.