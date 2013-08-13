Митрополит Владимир благословил молебны перед началом учебного года

23:19, 13 августа 2013
Общество
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Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир благословил отслужить молебны перед началом нового учебного года.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Московского патриархата.

Согласно сообщению, молебны будут отслужены 1 сентября во всех храмах УПЦ.

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки Украины рекомендовало в воскресенье, 1 сентября, провести в учебных заведениях праздничные мероприятия по случаю Дня знаний, а уже с новой рабочей недели, 2 сентября, начать занятия.

Как известно, Предстоятель УПЦ МП Блаженнейший митрополит Владимир 7 августа был планово прооперирован.

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