В Севастополе отрицают массовое отравление на пляже

Об этом УНИАН сообщила заместитель начальника главного управления Госсанэпидслужбы в Севастополе Зарема Смаилова.

По ее информации, в городе на сегодня с начала года зарегистрировано 607 случаев кишечных заболеваний.

«Но эти цифры – практически на уровне прошлого года. На 6 случаев больше. Сказать, что у нас прямо активно растет заболеваемость, я не могу», - сказала Смаилова.

Она также отметила: «Когда у нас в городе прошла вот такая «информационная буря» в связи с публикациями об эпидситуации, я специально позвонила в инфекционную больницу, уточнила, сколько на сегодня людей находится на стационарном лечении".

По данным главврача, на сегодня там находится 243 человека, из них 109 детей и 134 взрослых с разными диагнозами. В том числе с «острой кишечной инфекцией в данном заведении на стационарном лечении находится 53 ребенка и 43 взрослых».

Смаилова добавила, что "сезонный рост заболеваний отмечается, но не более".

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Что касается поступлений больных, якобы получивших отравление на пляже «Омега», то, по ее словам, этому подтверждений нет.

«Я пересмотрела все поступившее нам экстренные сообщения о заболеваниях, и ни в одном из них не нашла данных о том, что заболевание связано с пребыванием на пляже «Омега» и питанием там», сказала Смаилова.

Кроме того, она подчеркнула, что СЭС «еженедельно мониторит ситуацию по морской воде, отбирает пробы, и с начала лета только в трех пробах морской воды имели место некоторые отклонения».

Смаилова подытожила, что «ситуация стабильная и под контролем».

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12 и 13 июля ряд СМИ сообщили, что в больницах Севастополя находится 386 человек с диагнозом отравление, среди них 80 детей. По информации СМИ большинство людей с симптомами отравления поступили с городского пляжа "Омега".