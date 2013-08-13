Предприниматели Калиновского рынка сорвали заседание исполкома

Как передает корреспондент УНИАН, за несколько минут до срыва работы заседания исполком Черновицкого горсовета принял решение о реорганизации рынка.

Причиной акции протеста стали непрозрачные, по мнению предпринимателей, действия городского совета и администрации рынка по реорганизации 5-го сектора предприятия: реорганизация предусматривает демонтаж старых торговых павильонов и возведение новых. Однако люди боятся, что их лишат рабочих мест, а новые павильоны уже продали приближенным к власти города предпринимателям.

Предприниматели также заявили о безразличии руководства города к их проблемам, поскольку на протяжении полуторачасового пикетирования к ним никто не вышел. После того, как предприниматели в 11.20 ворвались в зал заседаний исполкома, с ними также никто не встретился – члены исполкома сразу разошлись.

Около 12.00 предприниматели ворвались в кабинет и.о. председателя Черновицкого городского совета Виталия Михайлишина, однако тот заявил, что не будет общаться в «ультимативном режиме».

Предприниматели требуют отменить решение исполкома по реорганизации рынка и хотят подписать договоры с администрацией рынка, которые гарантировали бы сохранение рабочих мест. Если же требования предпринимателей не будут выполнены, те будут требовать досрочных выборов городского совета и городского головы. Ради этого люди заявили о готовности перекрыть международные трассы в Черновицкой области.

Напомим, что 5 августа в 5-м секторе Калиновского рынка администрация демонтировала и вывезла за пределы предприятия 9 контейнеров и все торговые прилавки. Предприниматели говорят, что это было сделано без их ведома. 12 августа предприниматели не позволили вывезти другую часть торговых контейнеров из рынка.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие “Городской торговый комплекс «Калиновский рынок» - самое большое бюджетообразующее коммунальное предприятие Черновцов. На сегодняшний день в семи торговых секторах рынка обустроено почти 10 тысяч торговых объектов, в которых работает около 20 тысяч предпринимателей. На 5-м секторе рынка работают около 150 предпринимателей.