Активисты требуют проверить деятельность Украгролизинга

Антикоррупционный совет Украины обратился к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с требованием выяснить, на чьих счетах осели 669 млн грн бюджетных средств, которые должна была освоить компания "Украгролизинг" по целевым аграрным госпрограммам.

"Общественная организация "Антикоррупционный совет Украины" обращается к вам с требованием взять под личный контроль причастность руководства НАК "Украгролизинг" к хищению бюджетных средств, и не допустить того, чтобы коррупционерам удалось избежать уголовной ответственности или покинуть территорию Украины до завершения всех следственных действий", - говорится в тексте обращения.

Напомним, по результатам аудита, проведенного Государственной финансовой инспекцией, стало известно, что "Украгролизинг" в период с 2010-го по 2013-й годы неэффективно использовал 669 млн грн. Это составляет более 70% выделенных государством средств. Как известно, эти деньги были предназначены для закупки и предоставления в лизинг сельскохозяйственной техники аграрным компаниям. Однако на украинских полях обещанная техника так и не появилась. Зато "Украгролизинг" профинансировал ООО "ГПЗКУ-МТС" и ООО "Перлина Збруча", которые никакого отношения к аграрному сектору Украины не имеют.

У бесконтрольного использования государственных миллионов чиновниками "Украгролизинга", по мнению специалистов, есть много причин. Одна из них связана с тем, что вопреки статье 22 Бюджетного кодекса, распорядителем бюджетных средств определена НАК "Украгролизинг". То есть компания фактически не подчинялась профильному министерству, и это позволило чиновникам оперировать деньгами по своему усмотрению.

По факту хищения государственных средств в особо крупных размерах виновные чиновники могут быть наказаны сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, нецелевое использование бюджетных денег и злоупотребление служебным положением предусматривает лишение свободы на срок от 2-х до 6-ти лет.