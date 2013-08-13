Кабмин проверит соблюдение норм безопасности на промпредприятиях

После чрезвычайного происшествия на металлургическом комбинате "Азовсталь", приведшее к гибели 56-летней сотрудницы, Кабинет министров Украины активизировал проверки промышленных предприятий с повышенной степенью риска. Об этом сообщил источник в правительстве.

"Созданная межведомственная рабочая группа проводит комплексные проверки производственных объектов на предмет технического состояния предприятий, соблюдения требований норм безопасности, наличия необходимого количества индивидуальных средств защиты", - сообщил источник. По его словам, все выявленные нарушения техники безопасности приведут к жестким административным мерам в отношении собственников компаний. Кроме того, в ближайшее время на предприятиях с повышенной степенью риска пройдут аттестацию ответственные за технику безопасности должностные лица. Также будут проведены практические учения, в ходе которых будут отработаны механизмы эвакуации и защиты работников по сигналу аварийной тревоги.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) также считают, что повышение ответственности владельцев бизнеса сможет сократить число чрезвычайных происшествий на опасных производствах. "Нам необходимы ответственные собственники, социальная ответственность бизнеса. Это сделает менее вероятным такие трагедии. Но сейчас, к сожалению, бизнес не думает о последствиях. Все это звенья одной цепи - человеческий фактор, неграмотное управление и т.д", - подчеркивает первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров. По его словам, задачей государства в таких условиях является поддержка бизнеса, выполняющего свои обязательства перед обществом. "На уровне государства социально ответственные компании должны быть стимулированы: нет аварий - можно присваивать какой-то статус, помогающий в ведении бизнеса. Только корпоративная ответственность бизнеса, простимулированная на уровне государства, поможет избежать таких происшествий. Нельзя работать до предела, до аварий. Это должно стать обсуждаемой темой в обществе", - уверен Сергей Прохоров.

Как сообщалось ранее, на МК "Азовсталь" погибла женщина 1957 г. рождения из-за прорыва кислородного трубопровода. "Установлено, что 10 августа 2013 г. примерно в 05:15 в одном из цехов МК "Азовсталь" во время работы произошел прорыв кислородного трубопровода, в результате чего женщина 1957 г.р. получила смертельные травмы", - сообщил прокурор Орджоникидзевского района города Мариуполя Николай Хаустов.

МК "Азовсталь" входит в структуру вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний "Метинвест". Основными акционерами "Метинвеста" являются группа Рината Ахметова СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,75%).