Торговцы трамадолом в Макеевке получили тюремные сроки

В Донецкой области семь членов преступной группы, продававшей трамадол, приговорены к 5 и 6 годам заключения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, решением Апелляционного суда области они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах).

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По словам начальника отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, и процессуального руководства прокуратуры Донецкой области Михаила Сакуна, в ходе следствия было установлено, что члены группы распространяли трамадол в Макеевке.

В ходе оперативных действий работниками милиции осуществлено 10 закупок. Общее количество трамадола, приобретенного в ходе оперативных закупок и изъятого во время досудебного следствия, составило свыше 3,5 тыс. капсул.