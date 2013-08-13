Киев присоединился к проекту "уличное пианино"

Как сообщили УНИАН в Департаменте градостроения и архитектуры КГГА, 11 августа в 19.00 состоялся первый джазовый концерт на Крещатике (возле Департамента градостроения и архитектуры) с использованием недавно установленного уличного пианино.

По инициативе и при поддержке Департамента градостроения и архитектуры, общественной организации «Киев. Стратегия 2025», клуба «Купидон» и фестиваля «Джаз Коктебель» в центре города начался проект «Киев-Коктебель Джем-Сейшн».

Открыло проект выступление квартета Наталии Лебедевой, который на протяжении двух часов дарил джазовое наслаждение прохожим.

«Киев присоединился к городам, которые поддерживают проект «piano in the city». И мне приятно, что таким образом мы объединяем людей. Ведь уличное пианино – это не только прекрасная возможность проявить свой талант, сыграть для публики – это способ вдохнуть жизнь в столицу. Счастливые, улыбающиеся киевляне и гости города останавливаются, чтобы послушать музыку, потанцевать, и город оживает. Всех присутствующих здесь соединила не только любовь к музыке, нас объединила любовь к городу», - отмечает заместитель директора Департамента градостроения и архитектуры Андрей Вавриш.

Идея уличных концертов не нова в мировой практике. Подобные проекты существуют в городах Европы, Америки, России, Австралии. Есть уличный инструмент и во Львове.

В дальнейшем планируется регулярно проводить подобные мероприятия каждые выходные.