На метро в Днепропетровске Кабмин возьмет кредит в евробанке

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №552 “О привлечении займа от Европейского инвестиционного банка для реализации инвестиционного проекта “Завершение строительства метрополитена в Днепропетровске“, размещенном на Правительственном портале.

Этим же распоряжением Кабмин одобрил заключение договора между Министерством финансов и Днепропетровской городской и областной администрациями о выделении субкредита.

“Министерству финансов заключить с коммунальным предприятием "Днепропетровский метрополитен" Днепропетровского городского совета, Днепропетровской облгосадминистрацией и Днепропетровским городским советом договор о предоставлении субкредита. Размер платы за предоставление кредита данному предприятию составляет 0,01 процента годовых выбранной и непогашенной суммы займа”, - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 322-VІІ «О ратификации кредитного соглашения (проект «Завершения строительства метрополитена в г. Днепропетровск») между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен строится более четверти века.

Строительство метро было возобновлено в феврале 2011 г.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиной 7,8 км с 6 станциями.