Автокран упал на газовую трубу в Сумах

В Сумах на улице Воровского в результате падения автокрана на газораспределительную установку произошла утечка газа.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью областного управления милиции, инцидент произошел сегодня около 11 часов.

Согласно сообщению, автокран использовался для спиливания сухостоя на деревьях.

«В то время, когда он поддерживал одно из деревьев, по неустановленным пока причинам произошло падение автокрана на газораспределительную установку, в результате чего из нее произошла утечка газа, подача которого была перекрыта срочно прибывшей аварийной бригадой», - информирует ССО.

Во время аварии был травмирован водитель автокрана, которому на месте происшествия была оказана медицинская помощь. Поскольку машина упала не на проезжую часть, других пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия проходят восстановительные работы.