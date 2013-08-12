В Украине выявили еще одну финансовую пирамиду

Об этом идет речь в постановлении ВССУ, которое появилось в системе раскрытия судебных решений, передает LB.ua.

Истец требовал расторгнуть договор, по которому он уплатил компании 13 тыс. грн в качестве вступительного взноса для покупки квартиры. Остальные средства в размере 130 тыс грн компания должна была предоставить пострадавшему за счет взносов следующих участников. Истец на основании закона о защите прав потребителей требовал через суд расторгнуть договор, а также обязать компанию «Авто Житло План» вернуть ему деньги и компенсировать моральный ущерб в размере 2 тыс грн. Суды низших инстанций нарушений в деятельности компании не заметили.

«Указанный закон устанавливает недействительность правовых действий, осуществленных с использованием нечестной предпринимательской деятельности, которая заключается, в частности, в обмане потребителя путем привлечения их средств с целью реализации деятельности пирамидальных схем… когда потребитель платит за возможность получения компенсации, которая предоставляется за счет привлечения других потребителей к такой схеме», — сказано в решении ВССУ.

Напомним, что о намерении начать активную борьбу с финансовыми пирамидами ранее заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. В частности речь идет о борьбе с так называемыми виртуальными финансовыми пирамидами, которые начали появляться в интернете. Еще одной составляющей борьбы с финансовыми пирамидами было названо повышение уровня финансовой грамотности граждан.