Украина в этом году соберет 500 тысяч тонн винограда

Чтобы еще больше нарастить производительность отечественного виноградарства, Минагрополитики инициирует соответствующие изменения в бюджет и программу активизации развития экономики. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Сезон сбора винограда в этом году начнется на несколько недель раньше, чем в прошлом. И уже по предварительным расчетам мы можем назвать этот год урожайным для виноградарей. Ведь планируется собрать около 500 тыс. тонн винограда. А это на 9% больше, чем в прошлом году", - отметил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что способствуют такому росту те виноградники, которые были заложены благодаря программе государственных компенсаций. Эти средства поступали от действия 1,5% сбора на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства с 2001 г. В частности, Николай Присяжнюк отметил, что в сельхозпредприятиях плодоносят 64 тыс. га виноградников. Из них почти 32 тыс. га были заложены именно благодаря этой программе.

"Мы видим, что 1,5% сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства является эффективной программой поддержки. Поэтому Минагрополитики инициирует изменения в госбюджет на 2013 год. То есть мы предлагаем выделить на закладку молодых садов и виноградников 1,2 млрд грн из спецфонда", - отметил министр.

Необходимость закладки новых насаждений отмечают и ученые. Благодаря новым виноградникам удастся значительно повысить урожай и продуктивность садов.

"Значительная часть отечественных виноградников достигла критического возраста - 30 лет. Понятно, что устаревшие фонды - это небольшие объемы урожая и пониженное качество ягод. Поэтому мы поддерживаем инициативу профильного министерства относительно закладки новых виноградников. Более того, мы готовы выращивать для этого посадочный материал сортов винограда, которые будут устойчивыми к погодным условиям и заболеваниям", - отметил начальник отдела селекции и генетики винограда НИВиВ "Магарач" Владимир Лиховской.

Также Николай Присяжнюк добавил, что Минагрополитики намерено предлагать предусмотреть в Государственной программе развития активизации экономики 1,3 млрд грн на финансирование отрасли в 2014 г. А это поможет обеспечить импортозамещение винограда и продукции из него.