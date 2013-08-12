Минэкономики урегулирует работу риэлторов

Минэкономразвития подготовило проект закона Украины "Об особенностях осуществления риелторской деятельности", в котором определена правовая основа для осуществления риелторской деятельности в Украине, основные нормы государственного регулирования этого вида деятельности, что создаст надежную систему защиты прав потребителей риелторских услуг, а также обеспечит надлежащий уровень профессиональной деятельности участников этого рынка.

Сейчас деятельность риелторов в нашем государстве законодательно не урегулирована. Как правило, при осуществлении таких услуг указывается "предпринимательская деятельность по предоставлению информационных услуг".

Отсутствие надлежащего законодательного регулирования риелторской деятельности, как отдельного вида хозяйственной деятельности, по предоставлению услуг, связанных с совершением сделок с недвижимостью, приводит к тому, что довольно часто риелторской деятельностью занимаются так называемые "серые" риелторы, действующих полулегально.

Все это негативно сказывается как на уровне защиты прав и законных интересов потребителей риелторских услуг, так и в целом на рынке недвижимости.

Как отметил директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Игорь Шевердин, опыт европейских государств свидетельствует, что посредническая деятельность в операциях с недвижимостью строго регламентирована. Риелторские услуги подлежат лицензированию, потребитель таких услуг на законодательном уровне защищен от получения некачественных услуг, оплата услуг риелтора законодательно фиксирована, а ее получение контролируется государственными органами.

"Для Украины очень актуально принятие профильного закона о риелторской деятельности. Разработанный документ будет устанавливать правовые, экономические и организационные основы в этой сфере. Он подготовлен с учетом прогрессивной международной практики. Принятие закона позволит определять надлежащий уровень профессиональной деятельности участников рынка риелторских услуг, надежнее защищать права и законные интересы потребителей этих услуг", - сказал директор Департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития.

Проект закона размещен на сайте Минэкономразвития для общественного обсуждения. Принятие проекта закона позволит повысить уровень защиты прав и законных интересов потребителей риелторских услуг, которыми являются как владельцы недвижимости, так и ее покупатели и уменьшит количество злоупотреблений в сфере риелторской деятельности.