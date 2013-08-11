В Луганске взрыв разрушил три квартиры
15:02, 11 августа 2013Общество
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В Луганске в результате взрыва в 14-этажном жилом доме по ул. Шевченко, 4, произошло разрушение бетонных плит перекрытия на 5-м, 6-м и 7-м этажах. Частично разрушены три трехкомнатных квартиры.
От взрыва погиб один человек
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.
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На месте происшествия работает милиция и прокуратура.
Как сообщал УНИАН, при взрыве в многоэтажке в Луганске один человек погиб, шестеро – госпитализированы.
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