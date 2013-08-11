В Луганске взрыв разрушил три квартиры

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

По теме: Взрыв в Луганске произошел из-за газа, есть жертвы (фото, видео)

На месте происшествия работает милиция и прокуратура.

Как сообщал УНИАН, при взрыве в многоэтажке в Луганске один человек погиб, шестеро – госпитализированы.