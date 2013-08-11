Из-за жары на Прикарпатье горели леса

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, как говорится в сообщении, на протяжении 10 августа проводились мероприятия по тушению низового пожара в хвойном лесу на горе Мегла поблизости с. Мысловка Долинского района, возникшего 9 августа в 23.35 отдельными очагами на площади 2,5 га.

В 15.36 10 августа пожар был локализован.

По состоянию на 7 часов 11 августа открытого горения нет, продолжаются мероприятия по мониторингу обстановки на месте пожара.

К тушению пожара было привлечено 148 человек личного состава, а также 6 единиц инженерной и автомобильной техники и вертолет Ми-9 ГСЧС Украины для проведения воздушной разведки.