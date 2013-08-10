Убийцу ребенка-инвалида приговорили пожизненно

В прокуратуре напомнили, что 32-летний местный житель 1 февраля этого года убил 8-летнего сына своей гражданской супруги, больного тяжелой формой детского церебрального паралича.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, ребенку было нанесено более 20 ударов в жизненно важные части тела, от которых он скончался на месте.

При определении наказания судом было учтено, что подсудимый совершил особо тяжкое преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также имея непогашенную судимость (в 2004 году был приговорен к 7 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 121 УК Украины за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть), в отношении малолетнего ребенка-инвалида.

Мужчина не признал своей вины и в содеянном не раскаялся. После всестороннего исследования доказательств по делу его вина в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) была полностью доказана.

По словам старшего прокурора прокуратуры г. Краматорска Романа Кабацкого, суд согласился с позицией государственного обвинения и приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы.