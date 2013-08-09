В Донецке милиционер погорел на взятке в 12 тысяч

20:05, 09 августа 2013
Общество
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В Донецке сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины сегодня разоблачили работника милиции в получении взятки в размере 12 тыс. грн.

Работник милиции разоблачили в получении 12 тыс. грн взятки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Донецка.

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По предварительной информации, правоохранитель пообещал свое содействие в отмене международного розыска лица по уголовному делу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.368 УК Украины (получение взятки).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры Донецка.

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