Эксперты спрогнозировали темпы роста реального ВВП в 2014 году

Усредненное значение роста потребительских цен в 2014 году (декабрь к декабрю) прогнозируется на уровне 5,5% (вариация значения от 3,4% до 9,3%), цен промышленного производства - 7,7% (показатель варьируется от 4,1% до 12 %) против ожидаемых на текущий год 3,8% роста потребительских цен и 6,7% цен производителей промпродукции, сообщает РБК-Украина.

При прогнозировании на среднесрочную перспективу у экспертов нет единого видения экономического развития страны. Так, значительные различия в прогнозе существуют как по общим показателям, так и по их компонентам.

"Те прогнозы, которые к нам поступили, подтверждают, что на сегодня очень сложно что-либо прогнозировать. Дело в том, что мы имеем очень большие различия в прогнозах, то есть точки зрения экспертов относительно долгосрочных перспектив развития экономики очень разные и это требует изучения", - отмечает директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Наталья Горшкова.

Так, консенсусная оценка роста экономики Украины в среднем в 2015-2016 годах составляет 4,3%. Но расхождение между минимальным и максимальным значением довольно значительное - 2,5 п. п. (колебания от 3% до 5,5%).

По мнению экспертов, основным фактором экономического роста будет расширение частного потребления: усредненное значение реального прироста частного потребления 7%. Но по этому показателю вариация еще более существенная - 8,3 п. п. (от 4,2% до 12,5%).

Значительная неопределенность в прогнозах наблюдается и по инвестиционной составляющей - усредненный показатель прироста реального инвестиционного спроса составляет 6,3%, при этом вариация достигает 5,5 п. п. (от 2,8% до 8,3%). Это свидетельствует о разном видении развития страны с точки зрения модернизации производства, повышения научно-технологического потенциала и укрепления конкурентоспособности.

Относительно ценовой ситуации, то мнения экспертов и здесь существенно разнятся. В основном, эксперты прогнозируют сохранение относительно низких темпов инфляции в среднесрочной перспективе: усредненные прогнозные показатели индекса потребительских цен и индекса цен производителей (среднее значение за год) составляют 106% и 109,7%. Расхождение между минимальным и максимальным прогнозным значением существенное - 3,6 п. п. (вариация показателей индекса потребительских цен от 104,6% до 108,2%) и 11,2 п. п. (вариация значений индекса цен производителей от 105,5% до 116,7%) соответственно.

"Довольно трудно оценить текущее состояние экономики Украины - существует достаточно много противоречий, как это было и в прошлом году, и все те различия в прогнозах, которые мы видим, это доказывают", - подчеркивает Наталья Горшкова.

Августовский консенсус-прогноз рассчитан на основе материалов, предоставленных экспертами Министерства экономического развития и торговли, ГУ "Институт экономики и прогнозирования" НАН Украины, Научно-исследовательского экономического института, Института экономических исследований и политических консультаций, Национального института стратегических исследований, Института эволюционной экономики, Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва, Федерации работодателей Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Представительства Международного Валютного Фонда в Украине, Международного центра перспективных исследований, Компании CASE Украина, Райффайзен Банка "Аваль", The Bleyzer Foundation и Dragon Capital.