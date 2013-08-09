Минагрополитики: Экспорт зерновых может достигнуть 28 миллионов тонн

При этом потенциал экспорта составит 27-28 млн тонн. В то же время, спрос и цены на украинское зерно на иностранных рынках останутся стабильными. Об этом в эфире телеканала БТБ заявил директор Департамента экономического развития аграрного рынка Минагрополитики Виталий Саблук, сообщает РБК-Украина.

В этом году при ожидаемых 57-58 миллионах тонн урожая украинские трейдеры планируют экспортировать более 50% зерновых. И, по мнению Виталия Саблука, спрос на украинское зерно останется стабильным.

"Для продовольственного, фуражного зерна, для пшеницы традиционными рынками сбыта являются Северная Африка, Ближний Восток. Сейчас мы работаем над тем, чтобы поднять наш удельный вес на этих рынках. Если говорить о ячмене - кроме названных регионов, это еще и страны Персидского залива. А фуражная группа, в частности кукуруза, очень активно пробивается в Азиатский регион, в частности в Китай, Южную Корею, Японию. В планах - выйти на рынки Бангладеш, Тайваня, Индонезии", - сообщил директор Департамента.

Кроме того, Виктор Саблук отметил, что, несмотря на хорошие урожаи зерновых в мире, цены на украинское зерно будут стабильны.

"Мы прогнозируем достаточно стабильную ценовую ситуацию по продовольственной пшенице и ячменю. Финансовый кризис прошлых лет и высокая цена на мировом рынке для ряда небогатых стран приводили к тому, что они закрывали свои продовольственные потребности, снижая классы зерна. В этом году цена более доступна для них, поэтому для продовольственной пшеницы мы прогнозируем такой же уровень цены и в дальнейшем", - отметил специалист.

Директор департамента добавил, что способствовать этому будет и высокое качество нашего зерна.

"Качественные показатели и по классности и по клейковине высокие, и это будет несколько выше держать внутреннюю цену по сравнению с зерном из Европы или Азии", - отметил он.