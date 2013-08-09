Минэкономики хочет выдавать разрешительную документацию через интернет

Министерство экономического развития и торговли Украины намерено ввести правовую основу для выдачи документов разрешительного характера в электронной форме с помощью средств телекоммуникаций. Такая операция будет проводиться через разрешительные центры, созданные в районах и областях.

Минэкономразвития разработало законопроект, которым планируется внести изменения в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности". Этот проект закона Украины Минэкономразвития подготовило на выполнение Национального плана действий на 2013 г.

"Сейчас субъектам хозяйствования около 100 разрешений из 143 (перечень которых утвержден на уровне Закона)выдают непосредственно центральные органы исполнительной власти (министерства,комиссии, агентства). Поэтому предприниматели для получения таких документов вынуждены ехать в Киев, что создает дополнительные затраты времени и денег.Законопроектом предлагается усовершенствованная процедура, согласно которой предприниматели для получения разрешений центральных органов смогут обращаться в разрешительные центры по своему местонахождению", - пояснил директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Игорь Шевердин.

По его словам, передача документов будет осуществляться, в том числе, с помощью сети Интернет.

"Таким образом, принятие законопроекта даст возможность усовершенствовать и оптимизировать процедуру выдачи разрешительными органами документов разрешительного характера", - отметил Шевердин.

По мнению разработчиков проекта, принятие закона позволит существенно сократить временные и денежные затраты предпринимателей, а также уменьшить коррупционные риски, а это, в свою очередь, положительно повлияет на условия ведения бизнеса в Украине.