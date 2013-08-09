Украина увеличила зкспорт зерновых на четверть

Чтобы активизировать экспорт, правительство сейчас активно работает над удешевлением логистических услуг для операторов рынка. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"По состоянию на 7 августа уже 1,7 млн т отечественного зерна поступили на иностранные рынки. Кроме того, еще почти 1,5 млн т зерна доставлены в припортовые элеваторы и почти 190 тыс. т загружены на корабли", - отметил Присяжнюк.

Министр напомнил, что правительство сейчас активно работает над удешевлением стоимости логистических услуг. В частности, создана специальная межведомственная группа для решения этого вопроса.

"Экспорт зерновых в этом году будет рекордным. Соответственно, система логистики должна работать четко, как часы. Поэтому мы продолжаем работать над тем, чтобы линейные элеваторы, железнодорожные перевозки, припортовая перевалка работали слаженно и эффективно", - добавил Присяжнюк.