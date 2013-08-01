Минагрополитики готово проводить лизинговые программы в аграрном секторе

Об этом сегодня в ходе брифинга на заседании Кабмина сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Моя позиция была и остается неизменной - осуществлением лизинговых программ должно заниматься то министерство, которое ежедневно работает с аграриями. Только профильное ведомство лучше знает, как наладить оптимальные лизинговые механизмы получения аграриями техники. Поэтому мы будем инициировать на Правительстве рассмотрение вопроса о передаче "Украгролизинга" в подчинение Минагрополитики", - отметил министр.

По словам Николая Присяжнюка, проверка Госфининспекции подтвердила, что "Украгролизинг" средства тратил, но нужно еще провести детальный анализ этих фактов. При этом министр подчеркнул, что именно "Украгролизинг" является той ключевой структурой, которая дает возможность мелким и средним сельхозпроизводителям приобрести необходимую технику. Поэтому ее деятельность необходимо оптимизировать и сделать доступной для аграриев.

Стоит напомнить, что благодаря именно лизинговым программам селяне получили реальную возможность приобрести современную сельхозтехнику. Над разработкой этих программ длительное время работали в Минагрополитики.