На Крещатике открылась выставка важнейших проектов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

На выставке посетители имеют возможность узнать о результатах проектов «Карточка киевлянина» и «Киев самобытный», ознакомиться с этапами введения Градостроительного кадастра Киева. Также в экспозиции представлены изображения обновленного комплекса памятника Магдебургскому праву и работ всеукраинского блиц-конкурса на определение лучшего эскизного проекта памятного знака в честь 1025-летия крещения Киевской Руси.

Экспозиция городских проектов устроена таким образом, чтобы не выделяться из окружающего уличного интерьера. Для большего комфорта киевлян вдоль экспозиции установлены скамьи для отдыха.

В дальнейшем экспозиция будет постоянно обновляться, таким образом, киевляне будут узнавать обо всех намерениях властей относительно развития города.