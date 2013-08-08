В больнице остаются 11 пострадавших в ДТП под Феодосией

Еще пятерых пострадавших после оказания первой помощи отпустили домой.

Об этом УНИАН сообщили в горуправлении здравоохранения Феодосии.

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В тяжелом состоянии находится жительница Керчи, у большинства пострадавших - ушибы и ссадины.

Трое травмированных (среди них – гражданка России) находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, предварительная причина дорожной аварии в районе Феодосии – отказ тормозов у грузового автомобиля. При спуске по трассе и подъезде к Керченскому шоссе автомобиль ГАЗ, чтобы не повредить колонну автомобилей, которая двигалась вперед, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновения с легковыми авто Daewoo Lanos и Mazda и, пересекая трассу, ударил микроавтобус Mercedes Sprinter.

Грузовик и микроавтобус перевернулся. В экскурсионном автобусе, который следовал по маршруту «Керчь-Бахчисарай», находились 16 человек: россияне, белорусы и украинцы.

В результате ДТП пострадали 11 россиян, 2 гражданки Беларуси и 3 украинских граждан.