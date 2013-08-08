В больнице остаются 11 пострадавших в ДТП под Феодосией
11 из 16 человек, которые пострадали в столкновении грузовика и пассажирского автобуса в районе Феодосии (Крым), на данный момент находятся в больнице, один из них – в реанимации.
Еще пятерых пострадавших после оказания первой помощи отпустили домой.
Об этом УНИАН сообщили в горуправлении здравоохранения Феодосии.
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В тяжелом состоянии находится жительница Керчи, у большинства пострадавших - ушибы и ссадины.
Трое травмированных (среди них – гражданка России) находятся в состоянии средней степени тяжести.
Как сообщал УНИАН, предварительная причина дорожной аварии в районе Феодосии – отказ тормозов у грузового автомобиля. При спуске по трассе и подъезде к Керченскому шоссе автомобиль ГАЗ, чтобы не повредить колонну автомобилей, которая двигалась вперед, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновения с легковыми авто Daewoo Lanos и Mazda и, пересекая трассу, ударил микроавтобус Mercedes Sprinter.
Грузовик и микроавтобус перевернулся. В экскурсионном автобусе, который следовал по маршруту «Керчь-Бахчисарай», находились 16 человек: россияне, белорусы и украинцы.
В результате ДТП пострадали 11 россиян, 2 гражданки Беларуси и 3 украинских граждан.