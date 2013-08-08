Треть россиян не знает, кто такой Янукович - опрос

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на опрос фонда «Общественное мнение», проведенное 3-4 августа в 43 субъектах Российской Федерации.

Выяснилось, что 35% респондентов не знают, кто такой Виктор Янукович, 23% не знают, кто такая Юлия Тимошенко. Положительно к ним относятся соответственно 25% и 11% опрошенных, отрицательно - 14% и 41%. Затруднились ответить 26% и 25% респондентов.

Также, согласно исследованию, за последние четыре года с 30% до 53% увеличилось количество респондентов, которые говорят о том, что хорошо относятся к Украине. Соответственно с 32% до 4% сократилась доля негативно настроенных.

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Выяснилось также, что более трети (36%) из 1500 респондентов равнодушны к Украине, но таких за последние два года стало меньше (43% в 2011 году).

Характеризуя по просьбе социологов современные российско-украинские отношения, 30% опрошенных назвали их хорошими, 21% - плохими, каждый второй (49%) не смог оценить.

Об изменениях в характере отношений между Россией и Украиной говорит немного респондентов: 21% считают, что они улучшаются, 7% - ухудшаются, при этом аргументы в пользу той или иной точки у опрошенных весьма расплывчаты. Значительная часть граждан (45%) считает, что в отношениях Москвы и Киева ничего не меняется.

При этом респонденты гораздо чаще высказывают мнение, что в настоящее время Украина больше стремится сближение со странами Запада, чем с РФ, - 46% против 24%, остальные затруднились высказать свое мнение по этому вопросу (30%).