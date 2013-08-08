Эксперт рассказал, что поддержит стабильный курс гривны

Такое мнение высказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, комментируя данные Национального банка о состоянии валютного рынка.

Эксперт напомнил, что в отличие от минувшего года, когда наблюдался дефицит валюты — спрос превышал предложение на $ 3,4 млрд — в нынешнем наблюдается кардинально противоположная ситуация. По итогам семи месяцев текущего года предложение валюты над спросом превысило $ 1,8 млрд.

«Во многом это стало результатом введения 50% продажи валютной выручки экспортерами. Теперь желающих продать валюту стало больше, чем желающих ее покупать. В результате это отражается и на состоянии курса доллар/гривна. Фактически курс доллар/гривна в этом году колеблется в небольшом диапазоне от 8 до 8,15 грн, как следствие – это не создает девальвационных ожиданий, и рынок функционирует стабильно», отметил Охрименко.

В то же время эксперт полагает, что осенью такие тенденции сохранятся благодаря активизации экспорта и уменьшению импорта — это снизит спрос на валюту на украинском рынке.

«Во-первых, остается требование об обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами. Во-вторых, в конце года резко вырастет приток валюты за счет продажи на экспорт нового урожая. В-третьих, введены спецпошлины и утилизационный сбор на импортные автомобили. Это сократит объемы их поставок и, соответственно, снизит спрос на валюту. В-четвертых, тенденция продажи наличной валюты сохранится и осенью и может даже усилиться, если будет принят закон о налоге на валютные операции», — пояснил эксперт.

Напомним, согласно информации НБУ, по итогам семи месяцев 2013 года предложение валюты превысило спросом на $ 1,8 млрд. По итогам семи месяцев 2012 года спрос на валюту на $ 3,4 млрд. превышал ее предложение.