Завтра Украину разогреет до 38°
13:20, 08 августа 2013Общество
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Завтра в Украине удержится сухая жаркая погода.
В Киеве тоже будет жарко - до 34 градусов
Завтра, 9 августа, в Украине удержится сухая жаркая погода со слабым ветром.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ожидается погода с температурой ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в западных и Одесской областях местами 35-38°.
В Киевской области будет температура ночью 16-21°, днем 30-34°, в г. Киеве - ночью около 20°, днем 32-34°.
8 августа температура воды составила в Черном и Азовском морях 23-26° (в районе Евпатории 20°); в Днепре возле Киева 22°.
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