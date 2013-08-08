Украина намерена увеличить поставки товаров в Беларусь

Напомним, что сегодня правительственная делегация под его руководством встретилась с представителями белорусской власти, а Сергей Арбузов провел переговоры с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Владимиром Семашко.

"Беларусь - наш важный торгово-экономический партнер. В прошлом году внешнеторговый оборот между странами достиг рекордного уровня - 7,5 млрд долл. Мы заинтересованы в его наращивании и как можно более полном использовании", - заявил Арбузов.

Он подчеркнул, что считает первостепенным решение задач, поставленных Президентами двух стран Виктором Януковичем и Александром Лукашенко в ходе встречи 18 июля в Киеве. Также важной является реализация договоренностей, которых стороны достигли во время заседания Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества 22 мая.

"Мы наметили ряд конкретных направлений углубления взаимодействия. Убежден, что наша дальнейшая работа будет интенсивной. Она позволит увидеть реальные положительные результаты", - отметил Сергей Арбузов.

Особое внимание первый вице-премьер-министр Украины предложил уделить проблемным вопросам отношений между странами. В частности: ситуации с продукцией торговых марок Roshen и Inkerman, увеличению транспортных лицензий, расширению присутствия украинских авиакомпаний в белорусском воздушном пространстве.

"Убежден, что системная работа позволит достичь конкретных результатов. От эффективности нашей работы будут во многом зависеть объемы внешнеторгового оборота между странами", - подчеркнул Арбузов.

Он добавил, что во время встречи стороны согласовали шаги по реализации совместных проектов. Также первый вице-премьер обратил внимание на необходимость устранения препятствий в торговле и активизации межотраслевого взаимодействия. Он уверен, что страны смогут нарастить темпы сотрудничества в сферах энергетики, машиностроения и АПК.

"Нас объединяет стремление к дальнейшему наращиванию экономических контактов. Объемы сотрудничества должны как можно больше соответствовать потенциалу двух стран. Сегодняшние договоренности направлены на достижение именно этой цели", - резюмировал Сергей Арбузов.