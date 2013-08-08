Эксперт: бизнес вскоре освободится от административных барьеров

Об этом заявил генеральный директор инвестиционно-банковской компании «European Capital Management» Вадим Браиловский, комментируя планы Кабмина утвердить критерии оценки степени риска от осуществления предпринимательской деятельности.

«Это очень грамотный подход. С одной стороны,предприниматели освобождаются от административного давления, с другой –государство улучшает инвестиционный климат. Таким образом, власти и бизнес заключают взаимовыгодное соглашение», -отмечает он.

Эксперт подчеркивает, что указанные действия правительство предпринимает в свете выполнения соответствующих требований Президента Украины по дерегуляции бизнеса и освобождении его от административных барьеров.

«Кабмин борется с бюрократизацией административного давления на средний и малый бизнес, чего и требует Президент.Кроме того, можно только приветствовать то обстоятельство, что после подобных инициатив, а также системы «единого окна», проверки будут вестись путем электронного общения, а контакты бизнес-чиновник будут сведены к минимуму», -подчеркивает он.

Напомним, что согласно правительственного постановления в Украине планируют утвердить критерии оценки степени риска осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно документу, субъекты хозяйствования будут поделены на разные категории в зависимости от степени риска - высокая, средняя и незначительная.

Плановые мероприятия государственного контроля за деятельностью предприятий с высокой степенью риска будут проводить не чаще одного раза в год, со средней степенью риска - не чаще одного раза в два года, а с незначительной степенью риска - не чаще одного раза в три года.