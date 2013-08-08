В Сумах женщину чуть не изнасиловали прямо в центре города (видео)

Несмотря на то, что место довольно людное, помочь жертве смог только один мужчина, говорится в сюжете ТСН.

22-летний Антон Черныш не только вызвал милицию, но и помогал задерживать насильника. И теперь собирается свидетельствовать против него в суде.

Парень шел по центру города, когда у дороги в сумерках увидел два силуэта. Сначала подумал, что это влюбленные, и прошел мимо, как и десятки других людей. Но через мгновение вернулся. Его насторожил испуганный вид женщины.

"Девушка тихо говорила: отпусти меня, пожалуйста, помогите, кто-нибудь. От увиденного у меня чуть волосы дыбом не встали", - рассказал парень.

"Я хотел брать палку и сам задерживать преступника, но оперативная группа приехала ровно за 4 минуты и 30 секунд", - рассказал Антон.

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Свидетель и правоохранители оттащили насильника от жертвы. В райотдел правоохранители отвезли и потерпевшую, и спасителя, и нападающего. Последний до сих пор все отрицает. Подозреваемому грозит заключение на срок до 5 лет.