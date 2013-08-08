В Черкассах отравилась свадьба

Как сообщает сайт Министерства здравоохранения, по информации Главного управления Госсанэпидслужбы в Черкасской области, пострадавшие были госпитализированы на протяжении 5-6 августа после празднования свадьбы в одном из ресторанов города. Всего на этом мероприятии находилось около 80 человек.

Больным установлены предварительны диагнозы: острый сальмонеллез и острый гастроэнтероколит неустановленного генеза, пищевая токсикоинфекция средней тяжести. Медицинская помощь больным оказывается в необходимом объеме.

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Для установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации Главным управлением Госсанэпидслужбы в Черкасской области создана группа оперативного реагирования.

Специалистами СЭС проведено санитарно-эпидемиологическое обследование ресторана, для лабораторных исследований отобраны образцы пищевой продукции, с объектов окружающей среды взяты гигиенические смывы на патогенную и условно-патогенную микрофлору. Проведены бактериологические обследования работников заведения и больных. Установлено нарушение технологических процессов приготовления пищи, санитарно-противоэпидемического режима работниками ресторана. Приняты адекватные в отношении ситуации меры реагирования.

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В адрес администрации ресторана направлено предписание о приостановки его функционирования. Должностные лица привлечены к административной ответственности.

Ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.