В ДТП погиб главный редактор «Церковной православной газеты»

Как сообщает сайт Православие в Украине, трагедия произошла около 16:00 на трассе в Николаевской области.

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По сведениям ГАИ, машина, за рулем которой находился архимандрит Лонгин, на большой скорости съехала с трассы. От удара автомобиля об дерево водитель скончался.

Подробности уточняются.