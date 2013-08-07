В ДТП погиб главный редактор «Церковной православной газеты»

19:42, 07 августа 2013
Общество
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Сегодня, 7 августа, в автокатастрофе погиб главный редактор «Церковной православной газеты» архимандрит Лонгин (Чернуха).

Погиб архимандрит Лонгин (Чернуха) / foma.in.ua /

Как сообщает сайт Православие в Украине, трагедия произошла около 16:00 на трассе в Николаевской области.

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По сведениям ГАИ, машина, за рулем которой находился архимандрит Лонгин, на большой скорости съехала с трассы. От удара автомобиля об дерево водитель скончался.

Подробности уточняются.

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