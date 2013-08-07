В колониях и СИЗО осталось меньше 1500 детей

Об этом говорится в отчете Уполномоченного Президента по правам ребенка Юрия Павленко, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

В частности, Уполномоченный Президента наводит статистику, согласно которой в 2010 году в воспитательных колониях отбывало наказание 1499 детей, в СИЗО содержалось 976 детей. «По состоянию на 1 июля 2013 года число детей, отбывающих наказание в воспитательных колониях, уменьшились до 1135, детей, ожидающих решение суда в СИЗО, - до 339», - сообщил Павленко.

По его словам, количество воспитательных колоний для детей в Украине также сократилось – с 12 до 8. При этом Уполномоченный Президента поддержал решение Государственной пенитенциарной службы о закрытии до конца 2013 года Бережанской и Самборской воспитательных колоний. «Названные воспитательные колонии уже не наполняются, готовятся соответствующие документы о прекращении деятельности этих учреждений в качестве воспитательных колоний и дальнейшем использовании имущественных комплексов, в которых они расположены», - отметил Павленко.

По его словам, уменьшения числа детей, содержащихся в местах лишения свободы, удалось достичь с принятием нового Уголовного процессуального кодекса, введением специализации следователей и судей, уполномоченных на расследование и рассмотрение дел при участии детей, первоочередность рассмотрения их дел, привлечение законных представителей детей на всех стадиях уголовного процесса, ограничение применения содержания под стражей к несовершеннолетним, говорится в отчете.