Эксперт: принцип «единого окна» поможет бизнесу в регистрации

Такое мнение выразил бывший правительственный секретарь, экс-советник главы НБУ Виктор Лисицкий.

«Принцип единого окна поможет предприятиям на порядок упростить процедуру регистрации. Это в первую очередь отразится на скорости этого процесса», - заметил он.

В то же время, по его словам, принцип«единого окна» способствует тому, что украинцы все меньше будут напрямую контактировать с чиновниками.

«Таким образом, граждане избавляются от нервотрепки в очередях, а также бюрократической волокиты. Конечно, было бы наивно полагать, что это случится одномоментно. Однако мы уже не увидим практики, когда бизнесу нужно обойти кучу кабинетов и со всеми чиновниками договориться. Это в свою очередь приводило к коррупционным связкам», - добавил Лисицкий.

Эксперт констатирует, что в цивилизованных странах физические контакты граждан с чиновниками сведены к минимуму. Кроме того, по его словам, ряд стран благодаря упрощению регистрации бизнеса смогли поддержать экономику. В связи с этим он назвал образцовыми примерами Турцию и Китай.

«В этих странах бизнесу, в том числе инвесторам, дали четко понять, что они защищены. Кроме того, для них создавался ряд условий, те же специальные экономически зоны. Не нужно выдумывать свой велосипед. А идти путем таких государств», – резюмирует бывший правительственный секретарь.

Напомним: система «единого окна» - это принципиально новая схема, которая была внедрена для упрощения процедур, сокращения сроков и улучшения качества услуг.