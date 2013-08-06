Словения приватизирует крупнейшие госкомпании из-за угрозы банкротства

Власти Словении одобрили в рамках антикризисных мер приватизацию 15 крупных государственных компаний, включая крупнейшего национального телекоммуникационного оператора страны Telekom Slovenije и компанию Elan, специализирующуюся на производстве крейсерско-гоночных парусных яхт и спортивных моторных яхт, сообщил во вторник ряд европейских СМИ.

Государство является держателем пакетов акций в более чем 80 словенских компаниях, передает РИА Новости.

Продать доли в 15 крупных государственных компаниях решено, чтобы избежать обращения за международной финансовой помощью. Помимо приватизации страна намерена осуществить ряд мер по сокращению расходной части бюджета.

Словения, ставшая членом Европейского союза в 2004 году и присоединившаяся к еврозоне тремя годами позже, испытывает серьезные проблемы с банковской системой и считается одним из претендентов на финансовую помощь международных кредиторов.